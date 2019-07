Speciale infrastrutture: Iraq-Italia, segretario consiglio dei ministri Al Ghazi incontra ambasciatore Pasquino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Consiglio dei ministri dell’Iraq, Hamid al Ghazi, ha ricevuto ieri l’ambasciatore d’Italia a Baghdad, Bruno Antonio Pasquino, al quale ha ribadito l’interesse del governo a lavorare con le aziende italiane. Lo si legge in un comunicato diramato dalla presidenza del Consiglio irachena. Al Ghazi ha espresso l’auspicio di un rafforzamento della cooperazione tra Iraq e Italia e di nuove intese a sostegno dei programmi economici avviati in diverse province del paese nei settori della sanità, dell’energia e delle infrastrutture. Da parte sua, Pasquino ha espresso il desiderio dell’Italia di continuare a sostenere l’Iraq attraverso un aumento dell’interscambio e nuovi investimenti da parte delle nostre aziende. L’ambasciatore ha ricordato come finora Roma abbia fornito all’Iraq prestiti pari a 78 milioni di dollari per progetti nei settori delle risorse idriche, dell’agricoltura e del commercio. (Irb)