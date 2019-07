Speciale infrastrutture: Egitto, Wintershall Dea punta a 800 mila barili di petrolio equivalente al giorno

- La compagnia energetica tedesca Wintershall Dea prevede di aumentare la sua produzione in Egitto a 800 mila barili di petrolio equivalente al giorno. E’ quanto emerge dall’incontro tra il ministro del Petrolio, Tarek el Molla, e l’amministratore delegato del gruppo tedesco, Mario Mehren, secondo quanto si legge in un comunicato diffuso dal dicastero del Cairo. "La compagnia ha avviato grandi progetti per aumentare il proprio ambito di lavoro in Egitto e si è prefissa un obiettivo di produzione di quasi 800 mila barili al giorno", ha affermato Mehren, citato nel comunicato del ministero del Petrolio dell’Egitto. "La domanda di gas dei paesi membri dell'Unione Europea ha raggiunto quasi 400 tonnellate di piedi cubi: rappresenta un grande mercato per l'Egitto e i paesi della regione in possesso di enormi riserve di gas naturale. L’Egitto ha le carte in regole per svolgere un ruolo chiave nel Mediterraneo orientale, date le sue infrastrutture e la sua posizione geografica unica", ha aggiunto il numero uno dell’azienda tedesca. Da parte sua, il ministro egiziano El Molla ha annunciato che l’Egitto è riuscito a ripagare 900 milioni di dollari di arretrati dovuti alle compagnie petrolifere e del gas straniere: “Questo ha contribuito ad attirare le aziende mondiali nel paese e ad accelerare l'attuazione dei loro progetti", ha detto il ministro. (Cae)