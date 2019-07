Speciale infrastrutture: Germania, settore solare mette in guardia da arresto investimenti

- In Germania, l'industria dell'energia solare teme una battuta d'arresto nell'espansione del settore a causa dall'arresto degli investimenti nello sviluppo dei tetti a pannelli fotovoltaici, previsto nei prossimi mesi. È quanto dichiarato oggi dal direttore esecutivo dell'Associazione federale dell'industria solare (Bsw), Carsten Koernig. Come spiega il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, la legge sulle energie rinnovabili approvata dal Bundestag nel 2012 prevede che la promozione degli investimenti nel solare termini al raggiungimento di una produzione totale di energia pari a 52 gigawatt. Secodo il Bsw, al 2018 in Germania sono già stati prodotti 45,9 gigawatt di energia solare e nel corso di quest'anno si prevede un incremento compreso tra i 3,5 e i 4 gigawatt. Per Koering, “è chiaro che l'energia solare, ora a un costo ragionevole, deve essere aumentata in maniera considerevole al fine di far fronte alla crisi del clima”. Inoltre, ha aggiunto il direttore esecutivo del Bsw, “il governo tedesco non può raggiungere i suoi obiettivi per il clima arrestando l'espansione dell'energia solare”. (Geb)