Lega: Zingaretti, da Salvini rifiuto grave a Fico, perché scappa da scandalo Russia?

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, commenta su Facebook: "Dal Viminale nessuna risposta alla richiesta fatta dal presidente Fico di riferire in Aula. Un rifiuto grave. A Salvini è chiesta una cosa semplice: fare chiarezza in Parlamento sullo scandalo della Russia e i rapporti con la Lega. Perché non risponde? Visto che ci fa sapere sempre cosa mangia a colazione, pranzo e cena o che va pazzo per la pizza con la cipolla, può dirci cosa è successo a Mosca? Perché scappa?". (Rin)