Slovacchia: Eduard Chmelar crea nuovo partito di "sinistra autentica"

- L'attivita politico slovacco Eduard Chmelar ha fondato un nuovo partito, Socialisti.sk, tramite il quale ha intenzione di dare voce "alla sinistra autentica". Originariamente Chmelar doveva raccogliere le firme per una formazione denominata Movimento socialista. Dopo che il ministero dell'Interno ha sottolineato che un'entità con lo stesso nome era già stata registrata in passato, il nome è stato cambiato in Socialisti.sk. Adesso Chmelar deve raccogliere almeno 10 mila firme dai cittadini per registrare il movimento. Durante la conferenza stampa odierna, l'attivista ha dichiarato che il motivo principale della corruzione è l'attuale forma di capitalismo. Il suo movimento vorrebbe discutere, ad esempio, della riduzione dell'orario di lavoro o della separazione tra chiesa e stato. A livello elettorale, Chmelar intende concentrarsi sui gruppi a basso reddito: pensionati, giovani famiglie con bambini, lavoratori e persone con disabilità.(Vap)