Cipro: incontro tra presidente Anastasiades e leader turco-cipriota Akinci il 9 agosto

- Il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, e il leader turco-cipriota, Mustafa Akinci, dovrebbero incontrarsi il 9 di agosto. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Nicosia, Prodromos Prodromou, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Cyprus News Agency”. L'Onu ha esortato entrambe le parti a raggiungere un accordo sulla via da percorrere nella speranza che questa volta i negoziati sulla questione cipriota siano fruttuosi. Secondo quanto riferito da Prodromou, le disposizioni rilevanti per la riunione sono state prese con l'assistenza dell'Ufficio del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite a Cipro, Elizabeth Spehar. L'incontro è considerato cruciale nel determinare la convinzione delle due parti a impegnarsi in colloqui costruttivi. (segue) (Res)