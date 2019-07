Lega: fondi russi, Vannucci non intende rispondere a domande pm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franscesco Vannucci, il terzo partecipante italiano all'incontro all'Hotel Metropol di Mosca, ha fatto sapere ai pm milanesi che, in questa fase dell'inchiesta, non intende rispondere alle loro domande. È quanto si apprende in ambienti giudiziari. Il consulente bancario è indagato per corruzione internazionale. (Rem)