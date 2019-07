Roma: Raggi, ancora attacchi a beni pubblici Ama ma non ci facciamo intimorire

- "Ancora attacchi vigliacchi ai beni pubblici, ancora azioni 'inspiegabili' e misteriose incursioni contro le proprietà di Ama. Nella notte, i 'soliti ignoti' si sono introdotti all’interno degli uffici dell’azienda al Verano". Così su Instagram il sindaco di Roma Virginia Raggi commentando gli atti vandalici avvenuti nella notte. "Come se non bastassero gli oltre 800 cassonetti dati alle fiamme, la distruzione del Tmb Salario, quella parziale di Rocca Cencia e le conseguenti difficoltà che la città, pian piano, si sta lasciando alle spalle. Roma è sotto attacco ma, a questi signori, voglio ricordare che non ci facciamo intimorire: arriveranno le denunce e, ne sono certa, anche i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Sono vicina ai tanti operatori di Ama che ogni giorno lavorano con grande impegno per pulire le strade e gestire i cimiteri della città", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)