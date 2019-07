Turkmenistan: fonti stampa, smentita notizia relativa a morte presidente Berdimuhamedov

- Il presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, precedentemente dichiarato morto da una serie di media internazionali, si sarebbe recato in visita dalla madre malata. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Lenta.ru”, citando fonti interne ai vertici politici del paese centrasiatico. “Non è morto: è andato in Germania da sua madre che da 10 giorni versa in gravi condizioni dal punto di vista medico, ed è costretta a letto”, ha dichiarato la fonte. In precedenza, il portale d’informazione “Khroniki Turkmenistana” ha diffuso la notizia relativa al ricovero della madre di Berdimuhamedov in un ospedale tedesco, citando sue fonti riservate e ricordando che due mesi fa un’équipe medica proveniente dalla Turchia si sarebbe recata ad Ashgabat a fronte del peggioramento delle sue condizioni. (segue) (Res)