Turkmenistan: fonti stampa, smentita notizia relativa a morte presidente Berdimuhamedov (2)

- Nella giornata di ieri, alcuni media internazionali hanno diffuso la notizia relativa alla morte del presidente turkmeno, che non appare in pubblico già dal 5 luglio. Stando alle informazioni diffuse, il leader del paese centrasiatico non avrebbe nemmeno incontrato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Federica Mogherini, nel quadro della sua visita ufficiale ad Ashgabat. Alle suddette indiscrezioni è subito seguita una smentita da parte dell’ambasciata del Turkmenistan a Mosca, che ha definito la notizia “una bufala colossale”. (segue) (Res)