Turkmenistan: fonti stampa, smentita notizia relativa a morte presidente Berdimuhamedov (3)

- La notizia è stata inizialmente riportata dal quotidiano russo “Govorit Moskva”, che ha citato il direttore del Centro di monitoraggio per le questioni eurasiatiche, Aslan Rubaev. “Mi scuso con i parenti e con gli amici del presidente, così come con tutti i cittadini del Turkmenistan”, ha scritto Rubaev sulla sua pagina Facebook, aggiungendo che le informazioni che gli erano inizialmente pervenute sarebbero state confutate dalla fonte stessa. Berdimuhamedov, 62 anni, dal 21 dicembre 2006 al 13 febbraio 2007 è stato presidente ad interim del Turkmenistan in seguito alla morte improvvisa dell’allora capo dello Stato a vita Saparmyrat Nyyazow prima di essere eletto alle elezioni presidenziali del 2007. (Res)