Congo-Kinshasa: epidemia di ebola, si dimette il ministro della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute congolese Oly Ilunga si è dimesso dal suo incarico in seguito alla decisione del presidente Felix Tshisekedi di accentrare su di sé il dossier relativo all’epidemia di ebola nel paese. “Come risultato della decisione (presidenziale) di porre la risposta all'epidemia di ebola sotto la diretta supervisione (del capo dello Stato) e di anticipare la cacofonia che inevitabilmente deriverebbe da questa decisione, presento le mie dimissioni da ministro della Sanità”, ha scritto il ministro in una lettera indirizzata a Tshisekedi e ripresa dai media congolesi. “Come in ogni guerra, perché è di questo che si tratta, non ci possono essere diversi centri di decisione con il rischio di creare confusione. L'unicità nella gestione di tale risposta risponde al triplice imperativo dell'efficacia, della coerenza delle decisioni e della responsabilità”, ha affermato Ilunga. “L'attuale epidemia di ebola non è una crisi umanitaria. È una crisi di salute pubblica che interviene in un ambiente caratterizzato da problemi di sicurezza”, ha aggiunto il ministro dimissionario. Le dimissioni giungono dopo che sabato scorso il presidente della Repubblica ha annunciato l’intenzione di prendere il controllo della risposta all'epidemia di ebola scoppiata un anno fa nell’est del paese nominando un gruppo di esperti, tra cui il direttore dell'Istituto congolese per la ricerca biomedica, sotto la sua diretta supervisione. (segue) (Res)