Bangladesh: ambasciatrice Ue elogia risultati progetto Prottasha su reintegrazione migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice dell'Unione europea a capo della missione in Bangladesh Rensje Teerink ha recentemente visitato Khulna, per osservare le attività e l'impatto del progetto Prottasha e ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro fatto in base all'iniziativa finanziata dall'Ue. "Sono estremamente impressionata dal lavoro che è stato fatto con il progetto Prottasha", ha detto Teerink. Il progetto punta a una reintegrazione sostenibile degli emigrati bengalesi che tornano in patria e al raggiungimento progressivo dell'Obbiettivo per lo sviluppo sostenibile 10.7 – facilitare una migrazione e una mobilità della popolazione ordinata, regolare, sicura e responsabile. Il progetto, della durata di quattro anni, è stato attuato in 10 distretti del Bangladesh dal 2017. "Sfrutto quest'opportunità per reiterare che l'Unione europea è vicina al governo del Bangladesh negli sforzi per reintegrare i migranti nella loro comunità", ha dichiarato Teerink. (segue) (Inn)