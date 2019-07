Bangladesh: ambasciatrice Ue elogia risultati progetto Prottasha su reintegrazione migranti (2)

- L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) ha attuato il progetto in stretta collaborazione con il ministero per il Benessere degli espatriati e il Lavoro oltremare e in partenariato con l'organizzazione non governativa internazionale "Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee" (Brac). Nella sua visita di tre giorni iniziata il 17 di luglio, Teerink è stata accompagnata da Giorgi Gigauri, direttore della missione della Iom in Bangladesh, Dimanche Sharon, vicedirettrice della missione, e Asif Saleh, direttore esecutivo di Brac. Le tre componenti fondamentali del progetto sono la reintegrazione, la governance e l'aumento nella consapevolezza, ha dichiarato Iom ieri. La reintegrazione ha lo scopo di assicurare che i migranti rimpatriati siano reintegrati in modo sostenibile mentre le campagne di consapevolezza servono ad assicurare che i migranti, gli aspiranti migranti, le loro famiglie, le comunità e il governo locale e il settore privato siano in grado di prendere decisioni informate che riguardano la migrazione. (segue) (Inn)