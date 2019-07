Bangladesh: ambasciatrice Ue elogia risultati progetto Prottasha su reintegrazione migranti (3)

- Durante la visita all'upazila di Dumuria, la delegazione dell'Unione europea ha interagito con i beneficiari, i consulenti e i membri del forum sulla migrazione presso le diverse sedi del progetto. Durante il secondo giorno della visita, la delegazione ha partecipato ad un incontro della commissione di coordinazione del distretto all'ufficio del vice commissario e ha visitato un centro di reintegrazione a Khulna. "Stiamo attuando un approccio di sviluppo più ampio per quanto riguarda il supporto per la reintegrazione dei migranti di ritorno", ha dichiarato Gigauri, aggiungendo che il progetto si occupa dell'intero ciclo vitali dei migranti rimpatriati, dall'immediata assistenza all'aeroporto ad un'intera gamma di servizi per una reintegrazione sostenibile. "Vogliamo ringraziare l'Unione Europea per l'importante supporto economico", ha aggiunto il direttore della missione Iom. (Inn)