Rai: Capitanio (Lega), basta attacchi strumentali a Tg2, Vigilanza non sia inutilmente inquisitoria

- Il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, segretario della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, dichiara in una nota: "Non sono più accettabili gli attacchi strumentali, ormai quotidiani, da parte del Pd Anzaldi alla direzione del Tg2, arrivati ai livelli di vero stalking politico. E non sono neppure tollerabili, da parte di troppi giornalisti Rai, i tweet contro il governo, che stanno assumendo sempre più la forma di una vera e propria propaganda politica che nulla c'entra con l'informazione. Dai like alle pornostar ai volgari e infondati insulti al governo, l'immagine della Rai - dununcia - viene seriamente danneggiata, e noi non siamo più disposti a tollelarlo. Se Anzaldi vuol coprire questo fuoco attaccando chi fa informazione seria è fuori strada". (Com)