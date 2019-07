Nigeria: nuove proteste del Movimento islamico ad Abuja, uccisi almeno sei manifestanti

- Almeno sei manifestanti del Movimento islamico della Nigeria (Imn), principale gruppo militante sciita nigeriano, sono morti nelle violente proteste riesplose oggi nella capitale Abuja per chiedere la scarcerazione del leader del movimento, l’imam Ibrahim Zakzaky, agli arresti da circa tre anni con l'accusa di aver complottato contro lo Stato. È quanto riferisce il quotidiano nigeriano “Daily Post”, secondo cui gli scontri hanno avuto luogo nei pressi del segretariato federale, dove i manifestanti sono stati dispersi dalle forze di polizia. Fra le vittime, secondo la stessa fonte,m ci sarebbe anche un giornalista dell’emittente “Channels Tv”. I manifestanti chiedono da mesi il rilascio dell'imam, di cui denunciano la detenzione illegale, e la possibilità per lui di farsi curare all'estero. Secondo i media locali, infatti, Zakzaky sarebbe stato vittima di un tentativo di avvelenamento. Nelle scorse settimane violenti scontri si erano registrati nei pressi della sede del parlamento di Abuja: negli scontri era rimasto ucciso un manifestante mentre due agenti di polizia erano stati feriti. Inoltre, 40 militanti Imn erano stati arrestati e 65 chiamati a comparire in tribunale. (segue) (Res)