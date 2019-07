Nigeria: nuove proteste del Movimento islamico ad Abuja, uccisi almeno sei manifestanti (2)

- I primi scontri tra l’esercito e i militanti sciiti filo-iraniani dell'Imn sono scoppiati il 12 dicembre 2015 a Zaria dopo che l’esercito aveva denunciato di aver scoperto un complotto per uccidere il capo delle forze armate, Tukur Buratai, nominato dal presidente Muhammadu Buhari per coordinare le operazioni di contrasto al gruppo jihadista Boko Haram. I militari avevano individuato in Zakzaky il principale responsabile del complotto. Nei giorni dopo il suo arresto, all’esterno dell’abitazione del religioso si erano radunati i militanti del Movimento islamico ed erano seguiti violenti scontri durante i quali era rimasto ucciso, tra gli altri, il figlio di Zakzaky. Le violenze avevano trasformato la città di Zaria in un campo di battaglia dopo che le forze armate avevano deciso di demolire il principale santuario sciita del centro e l’abitazione dell’imam, alimentando ancora di più la tensione nell’area. Sulla questione si è espressa nei mesi scorsi anche l'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), che ha esortato le autorità nigeriane a perseguire l'esercito per uso eccessivo della forza contro i manifestanti sciiti. Secondo quanto denunciato da Hrw, l’esercito nigeriano ha sepolto in fosse comuni almeno 300 musulmani sciiti dopo averli uccisi in un attacco "del tutto ingiustificato" nella città settentrionale di Zaria. (Res)