Difesa: Libano, innovativo addestramento con le Forze armate libanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caschi blu italiani impegnati in Libano nell'ambito della missione ad interim delle Nazioni Unite (Unifil), lanciano i "Capability Training Packages" a beneficio delle Forze armate libanesi. Lo riferisce un comunicato stampa del contingente italiano impegnato in Libano. Nel pieno rispetto della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite che prevede, tra i compiti dei caschi blu, quello di assistere le Forze armate libanesi (Laf), prosegue il loro addestramento, con l’obiettivo di incrementarne le capacità, nonché di accrescere l’interoperabilità con i peacekeepers della Joint Task Force Lebanon (Jtf-L) del Sector West (Sw), consentendo il raggiungimento della piena capacità operativa delle unità libanesi schierate a Sud del fiume Litani, linea di demarcazione settentrionale dell’area di responsabilità di Unifil. In questo contesto si è svolto presso il comando del contingente italiano a Shama, attualmente su base Brigata “Aosta”, il primo workshop “Joint Training for Enhancing Laf Capabilities”, tra il Sector West e il comando delle Forze armate libanesi del sud del Litani, il cui scopo è stato quello di condividere una comune linea d’azione per programmare, in un arco temporale superiore al semestre e in modo più efficace, lo sviluppo capacitivo delle Laf Tale esigenza è emersa in quanto la condotta di attività addestrative, a seguito di pianificazione mensile, ormai non consente di acquisire capacità idonee ad operare congiuntamente. (segue) (Com)