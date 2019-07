Difesa: Libano, innovativo addestramento con le Forze armate libanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al neo-costituito Joint Training Commitee, organo per la coordinazione delle attività addestrative del comando del Sector West di Unifil e il comando del South Litani Sector delle Laf, è stata data concretezza alla fattiva volontà di individuare i divari capacitivi, tramite la valutazione dei livelli addestrativi fin qui raggiunti. In funzione degli esiti di tale attività, verranno poste in essere tutte le misure addestrative specialistiche, indirizzate a uniformare il livello delle unità, al fine di colmare carenze e progredire nell’addestramento verso livelli più ambiziosi. In tale contesto, il comando di Sw ha avanzato una proposta di ampliamento dell’offerta formativa e addestrativa a favore delle Laf, incentrata sull’analisi delle esigenze capacitive della controparte libanese e condivisione degli obiettivi addestrativi finali (studio effettuato congiuntamente già nei lavori preparatori del workshop); sullo sviluppo progressivo delle singole capacità operative delle Laf che operano a sud del Litani, da un livello basico a un livello intermedio e avanzato, in un ciclo addestrativo annuale; sull’implementazione dei piani addestrativi semestrali, grazie a esercitazioni intermedie plurifunzione e multi-capacità, nonché esercitazioni semestrali complesse per la verifica degli standard addestrativi raggiunti e per il continuo aggiornamento e riadeguamento del ciclo addestrativo annuale. (segue) (Com)