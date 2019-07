Speciale difesa: Siria, funzionario servizi sicurezza Fds ucciso in un agguato a Tabqa

- Un funzionario dei servizi di sicurezza delle Forze democratiche siriane (Fds) è stato ucciso in un agguato a Taqba, nel governatorato di Raqqa in Siria settentrionale. Lo hanno riferito fonti locali, precisando che la vittima, Shaqif Kanjo, responsabile del dipartimento investigativo delle Fds, sarebbe stata uccisa nella sua abitazione. Milizia ribelle curdo-araba, le Fds combattono contro lo Stato islamico in Siria con il sostegno della coalizione internazionale contro il terrorismo, guidata dagli Stati Uniti. (Res)