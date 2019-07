Speciale difesa: Germania, dal 2017 respinte 63 domande di arruolamento per estremismo

- Dal 2017 a oggi, le Forze armate tedesche hanno respinto per estremismo 63 domande di arruolamento su più di 43 mila presentate. È quanto reso noto dal ministero della Difesa tedesco nella risposta a un'interrogazione presentata da La Sinistra. In particolare, tra i respinti figurano 21 neonazisti e “cittadini del Reich”, nostalgici dell'impero tedesco (1871-1918) che non riconoscono la Repubblica federale di Germania. Vi sono poi 12 islamisti, due estremisti di sinistra, diversi pregiudicati e criminali violenti. Altri due respinti sono risultati membri della sezione tedesca del Movimento identitario, organizzazione internazionale di estrema destra. (Res)