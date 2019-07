Speciale difesa: Libia, ministro Esteri tedesco Maas, situazione rifugiati e migranti "inaccettabile"

- La situazione di “rifugiati e migranti in Libia, specialmente nei cosiddetti campi di detenzione, è assolutamente inaccettabile”. Pertanto, devono essere prese “misure immediate per migliorare queste condizioni”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nell'annunciare l'aumento del contributo della Germania all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Si tratta di “più di due milioni di euro per un totale di cinque milioni di euro”, ha affermato Maas, come rende noto il ministero degli Esteri tedesco. Per Maas, migranti e rifugiati in Libia hanno “urgente bisogno di cure e alloggi adatti e, soprattutto, devono sentirsi al sicuro”. Inoltre, “i più vulnerabili devono essere sgomberati al più presto possibile”. Con il nuovo finanziamento per l'Unhcr, ha spiegato Maas, la Germania “adempie a un dovere umanitario”. Inoltre, l'iniziativa del governo federale intende “assicurare che le persone non si imbarchino nel pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo, spinti dal puro bisogno e dalla disperazione”. Secondo il ministero degli Esteri tedesco, dallo scorso aprile quando è iniziata l'offensiva contro Tripoli dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar, in Libia “più di 100 mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa dei combattimenti”. Pertanto, la Germania ha deciso di aumentare il suo contributo al Comitato internazionale della Croce rossa di 500 mila euro per un totale di 1,5 milioni di euro. Si tratta di un “aiuto di emergenza per gli sfollati interni”. Dall'avvio dell'offensiva dell'Lna contro Tripoli, “più di mille persone sono state uccise e più di 100 mila hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni o comunità”. In Libia, vi sono “più di 5.600 rifugiati e migranti ancora trattenuti nei cosiddetti campi di detenzione, in alcuni casi in condizioni terribili”. Per l'Unhcr, “3.800 persone sono nei campi prossimi alle linee del fronte” che oppone le truppe di Haftar a quelle del governo di accordo nazionale libico (Gna). Nel corso del 2019, la Germania ha stanziato “più di nove milioni di euro in aiuti umanitari per la Libia”. Di tale ammontare, cinque milioni di euro sono stati destinati all'Unhcr e per le misure di protezione di rifugiati e migranti” in Libia. Dal 2015, i finanziamenti forniti dalla Germania per l'assistenza umanitaria nel paese nordafricano hanno raggiunto i 56 milioni di euro. Con l'Ue, il governo tedesco sostiene il rientro volontario e la reintegrazione dei migranti dalla Libia nei paesi di origine organizzato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). (Geb)