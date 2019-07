Milano: Bonisoli su Qt8, noi di ricorsi ne abbiamo parecchi e di solito li vinciamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, a margine della riapertura della chiesa ipogea di San Sepolcro nel capoluogo lombardo, ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sul ricorso al TAR del Comune di Milano sul QT8: “Penso che sia una cosa giusta, penso che sia opportuno, se il Comune non è d’accordo con una decisione che ha preso un’altra amministrazione, ha la possibilità di ricorrere al Tar, cioè alla giustizia amministrativa che è l’unica che può dire se quello che ha fatto il Ministero va bene o no". "Tenga conto - ha proseguito Bonisoli - che noi di ricorsi ne abbiamo parecchi e di solito li vinciamo, non abbiamo grossi problemi. E anche quando li perdiamo troviamo sempre una soluzione”. (Rem)