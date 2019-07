Milano: Sardone (Lega), patetica marcia indietro di Sala su daspo urbano

- La consigliera comunale di Milano ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone in una nota commenta le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala sul daspo urbano. "Dopo anni di critiche e polemiche - osserva - la giunta Sala dà il proprio benestare allo strumento dei daspo urbani: meglio tardi che mai, ma il tempo perso ora va recuperato pienamente. In questo modo il sindaco si rimangia le sue stesse parole arrivando sulle stesse posizioni di Salvini e operando una marcia indietro patetica che finisce per darci ragione con grave e colpevole ritardo. Alla fine Milano decide di copiare il modello Sesto San Giovanni, dove da quando amministra il centrodestra sono stati effettuati 545 allontanamenti (di cui 511 stranieri) per bivacchi, commercio abusivo e disturbo della quiete pubblica. Ora mi auguro che dalle parole si passi ai fatti e i daspo diventino realtà senza più dannose ideologie a fare da scudo". "È proprio di oggi - prosegue - la notizia del pizzo chiesto da un pakistano a cinque suoi connazionali venditori abusivi per poter 'lavorare' in piazza Duca d'Aosta. Spero che la prima area da cui si parta coi daspo sia proprio quella della stazione Centrale, dove tra bivacchi, spaccio, risse e rapine frutto dell'accoglienza indiscriminata portata avanti dalla sinistra c'è solo l'imbarazzo della scelta. Le zone da bollino rosso, purtroppo, a Milano sono parecchie: piazze e parchi di periferia sono costantemente assediati da delinquenti e pusher, senza dimenticare le aree preferite dai nomadi e le loro carovane (Pestagalli, Caduti di Marcinelle, Cascina Gobba)".(com)