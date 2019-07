India: governatore banca centrale, economia ha bisogno di più competitività

- Il governatore della Reserve Bank of India (Rbi), Shaktikanta Das, in un’intervista al quotidiano “Hindustan Times”, la prima da quando è entrato in carica a dicembre, parla dei rischi per il sistema bancario e delle prospettive di crescita del paese, assicurando che l’istituto fornirà risposte adeguate e invocando riforme strutturali che migliorino la competitività. Il governatore attribuisce la crescita più lenta registrata nel quarto trimestre dell’anno scorso “in parte a un effetto base e in parte al rallentamento degli investimenti e alla contrazione della domanda” e ricorda che l’istituto ha agito secondo il suo mandato rispondendo “efficacemente” con la riduzione dei tassi ufficiali e l’adozione di un orientamento di politica monetaria “accomodante”. “Abbiamo anche garantito un surplus di liquidità nel sistema (…) Faremo in modo che alle banche vengano forniti fondi adeguati”, aggiunge Das, ammettendo la possibilità che una o due banche abbiano problemi di liquidità. (segue) (Inn)