India: governatore banca centrale, economia ha bisogno di più competitività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli investimenti, “ci sono stati problemi settoriali, come nel settore automobilistico”; inoltre, “le banche non sono state in grado di erogare prestiti in modo significativo, gravate dagli asset non performanti”, spiega il banchiere. “Dobbiamo monitorare costantemente e rimanere vigili come autorità di regolamentazione e autorità monetaria”, prosegue Das, riferendosi in particolare alle compagnie finanziarie non bancarie (Nbfc) e assicurando che il tema è quotidianamente all’attenzione dell’istituto. “Stiamo monitorando le prime 50 Nbfc che abbiamo identificato in termini di dimensioni del bilancio, volume operativo, pratiche di governance e comportamento creditizio”, precisa. (segue) (Inn)