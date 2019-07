India: governatore banca centrale, economia ha bisogno di più competitività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A suo parere oggi, dopo la circolare dell’Rbi del 7 giugno, “le banche sono più in grado di risolvere la crisi e lo stress nelle singole Nbfc”. “Il nostro sforzo è quello di isolare le modalità di errore. Il nostro obiettivo è che il sistema generale mantenga la stabilità (…) Il nostro sforzo è vedere che non si ripetano collassi di grandi Nbfc di importanza sistemica”, spiega ancora Das, ribadendo che “l’Rbi garantirà un’adeguata liquidità alle banche” e che non può “prestare denaro direttamente a una Nbfc”. Per il governatore, comunque, è “difficile” dire quando finirà la crisi di questo segmento e l’impegno è “assicurare che non ci sia un contagio”. Das annuncia anche che è in preparazione “un nuovo quadro regolamentare” e che ci sono già “linee guida per la gestione del rischio”. (segue) (Inn)