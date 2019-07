India: governatore banca centrale, economia ha bisogno di più competitività (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle ripercussioni della guerra commerciale sino-statunitense sull’economia indiana, Das fa notare che “l’India non fa parte della catena del valore globale. Pertanto, le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina non influiscono sull’India quanto su molte altre economie che fanno parte della catena del valore globale”. Inoltre, le tensioni commerciali, con il rallentamento della crescita globale e la contrazione della domanda, hanno un impatto sui prezzi del petrolio, che dovrebbero rimanere bassi. “Questi sono i lati positivi”, sintetizza il banchiere, avvertendo tuttavia che le tensioni prolungate non possono essere ignorate: “Se persisterà, una contrazione della domanda globale avrà un impatto sul nostro settore delle esportazioni”. A questo proposito è importante che la domanda interna resti solida e che l’India diventi “competitiva sia nei servizi che nel settore manifatturiero”. (segue) (Inn)