India: governatore banca centrale, economia ha bisogno di più competitività (5)

- Das parla anche della sfida della svalutazione del dollaro, dato che il deprezzamento delle valute comporta un maggiore afflusso e con un afflusso eccessivo diventa un problema assorbire la liquidità in eccesso. Comunque, riferisce il governatore, “altri banchieri centrali sono preoccupati dell’inflazione zero o bassa. Vorrebbero un’inflazione leggermente più alta” e “nel contesto generale, l’India sta molto meglio della maggior parte delle altre economie”. Le riforme strutturali, secondo Das, devono concentrarsi sull’aumento della competitività e sulla creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole. L’Rbi ha previsto una crescita del sette per cento per quest’anno, in un momento in cui “c’era molta incertezza” sulla stagione monsonica; ora, però, conclude il governatore, “il monsone sta recuperando terreno” migliorando le prospettive. Restano, tuttavia, fattori di rischio esterni, come i prezzi petroliferi, le tensioni commerciali, le sanzioni all’Iran e la Brexit. (Inn)