Vietnam: volume container transitati nei porti del paese supera quello di Hong Kong

- Il volume di container transitati nei porti del Vietnam ha superato quello di Hong Kong nella prima metà di quest'anno, probabilmente, almeno in parte, per effetto delle diversioni del commercio dovute alla guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti. Lo ha reso noto il sito di informazione finanziaria cinese "Caixin Global", che cita i dati della Commissione marittima e portuale di Hong Kong. Nel primo semestre la città ha registrato un volume di container in transito di 9,06 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu), con una diminuzione dell'8,1 per cento su base annua. Dati dall'Amministrazione marittima del Vietnam confermano il sorpasso, mostrando che da gennaio a giugno, il Vietnam ha registrato 9,1 milioni di Teu, con un aumento del tre per cento rispetto all'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2019 il valore totale delle esportazioni di prodotti del Vietnam è aumentato del 6,5 per cento su base annua, secondo il dipartimento generale delle Dogane del paese. Il ruolo del Vietnam come "terminal di trasferimento" ha contribuito alla forte crescita nelle esportazioni del paese, ha commentato su "Caixing Global" Shehn Jianguang, direttore economista di JD Digit. A giugno Hong Kong aveva subito un declino del volume di container in transito su base annua per il 17mo mese consecutivo. La flessione più marcata, del 17,9 per cento, era stata a febbraio. (Fim)