Romania: Ponta, nessuna decisione su candidato comune con Psd e Alde a presidenziali

- Il leader del Partito Pro Romania, Victor Ponta, ha reso noto di avere incontrato oggi i leader del Partito socialdemocratico (Psd) e dell'Alleanza liberal democratica (Alde), rispettivamente Viorica Dancila e Calin Popescu-Tariceanu, per discutere delle prossime elezioni presidenziali, "ma non abbiamo preso una decisione sui candidati o sulla cooperazione politica". "Ho avuto oggi colloqui informali con Viorica Dancila e Calin Popescu-Tariceanu. Ho insistito solo sul principale obiettivo di Pro Romania - un cambiamento radicale su tutto quello che è successo tra il gennaio 2017 e il 27 maggio 2019: governance efficace e riforme reali nella pubblica amministrazione, economia e finanza, istruzione, salute, ambiente e così via", ha scritto Ponta sul suo profilo Facebook precisando che non è stata presa nessuna decisione su un possibile candidato comune alle elezioni presidenziali di quest'autunno o su una possibile cooperazione politica. Lo scorso venerdì, il primo ministro Viorica Dancila ha annunciato che oggi avrebbe incontrato i presidenti di Alde e Pro Romania, Calin Popescu-Tariceanu e Victor Ponta, sottolineando di volere una coalizione a tre per sostenere un candidato presidenziale. La leadership socialdemocratica si incontra domani per nominare il candidato presidenziale. (segue) (Rob)