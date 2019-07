Romania: Ponta, nessuna decisione su candidato comune con Psd e Alde a presidenziali (2)

- Intanto il leader dell'Unione Salvate Romania (Usr), Dan Barna, sarà il candidato alle elezioni presidenziali romene dell'Alleanza 2020, formata dall'Usr e dal Partito Plus guidato da Dacian Ciolos. Lo hanno confermato nei giorni scorsi fonti politiche all'agenzia di stampa "Mediafax". "In seguito ai negoziati che si sono svolti tra i partiti dell'Allelanza, il presidente della Usr, Barna è stato scelto come candidato alle elezioni presidenziali in autunno. Le parti hanno anche raggiunto un consenso sulla nomina del leader di Plus, Dacian Ciolos come proposta per la carica di primo ministro dell'Alleanza in qualsiasi formula politica venga istituita dopo le elezioni parlamentari del 2020", hanno detto le fonti. Barna è stato eletto candidato Usr alle presidenziale nel Congresso del partito del 13 luglio scorso; stesso giorno in cui si è tenuto anche il Consiglio nazionale del partito Plus. Alla fine dell'incontro, Ciolos ha annunciato che è stato deciso che il candidato presidenziale del partito sarebbe stato eletto con voto elettronico da tutti i membri del partito, dal 22 al 27 luglio. (segue) (Rob)