Romania: Ponta, nessuna decisione su candidato comune con Psd e Alde a presidenziali (3)

- Il Consiglio nazionale del Partito Plus (partito extraparlamentare creato dall'ex premier Dacian Ciolos), si è riunito in precedenza ha annunciato che il candidato alle presidenziali sarà eletto da tutti i membri, tramite voto elettronico, dal 22 al 27 luglio. Seguiranno dei negoziati con l'Usr sul candidato comune per la massima carica nello stato. L'Alleanza elettorale 2020 Usr-Plus è arrivata terza alle europee svoltesi a maggio, dopo i liberali (principale forza all'opposizione) e i socialdemocratici (partito di maggioranza al governo). (segue) (Rob)