Romania: Ponta, nessuna decisione su candidato comune con Psd e Alde a presidenziali (4)

- Il presidente del Partito socialdemocratico (Psd) e primo ministro della Romania, Viorica Dancila, ha dichiarato in precedenza di essere pronta a candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, se il suo Partito socialdemocratico (Psd) romeno glielo chieder. "Se il partito mi chiederà di candidarmi alle elezioni presidenziali di quest'autunno, accetterò ciò che dice il partito ma, al momento, la mia opzione è quella di sostenere un altro candidato che avrà il mio sostegno come primo ministro e come presidente del partito. Se il partito mi chiederà questo in quanto l'unica soluzione, accetterò quello che dice il partito, ma in questo momento, penso che sia bello avere un candidato che abbia il mio pieno sostegno", ha affermato Dancila. Secondo il premier di Bucarest, "è importante per noi sostenere una persona che abbia la fiducia del partito, che sarà sostenuta da tutte le organizzazioni, che creerà l'ondata di fiducia tra i nostri membri, i nostri simpatizzanti e i cittadini, perché spero in un buon risultato", ha concluso Dancila. (segue) (Rob)