Romania: Ponta, nessuna decisione su candidato comune con Psd e Alde a presidenziali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Alleanza liberal democratica (Alde), l'attuale presidente del Senato di Bucarest Calin Popescu Tariceanu, ha dichiarato di sentirsi "obbligato" a candidarsi alle elezioni presidenziali di quest'autunno per fare fronte all'elettorato liberale. "Dobbiamo solo decidere se sarà una candidatura comune con il Partito socialdemocratico (Psd) oppure se andremmo avanti separatamente", ha aggiunto. Tariceanu ha affermato che nel sondaggio già condotto, il 90 per cento di coloro che hanno votato Psd ha mostrato il proprio sostegno alla sua candidatura. "Ho dimostrato questa disponibilità, i miei colleghi sanno che ho la motivazione necessaria per candidarmi alle prossime elezioni, dato che una futura candidatura congiunta con il Psd avrebbe maggiori possibilità. Discuteremo dopo il 20 luglio, sulla base dei sondaggi d'opinione che noi e i nostri colleghi del Psd stiamo conducendo", ha dichiarato. Alla domanda se si candiderà anche se non ci sarà un accordo con il Psd, Tariceanu ha detto che l'Alde, come partito liberale, mira a rappresentare un certo elettorato, che mi obbliga a presentare questa candidatura per rappresentare questo elettorato, che ha una visione liberale della società e dell'economia". (segue) (Rob)