Romania: Ponta, nessuna decisione su candidato comune con Psd e Alde a presidenziali (6)

- Le elezioni presidenziali in Romania si terranno il 10 novembre, per quanto concerne il primo turno, mentre il 24 dello stesso mese è previsto l’eventuale ballottaggio. "Oggi stabiliremo la data del 10 novembre 2019 come giornata delle elezioni presidenziali della Romania. In seguito, adotteremo l'intero pacchetto di regolamenti sull'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni, in linea con i cambiamenti in Parlamento, vale a dire la votazione in più giorni nei seggi dell'estero, la possibilità di estendere il voto dopo le ore 21 e l'attuazione del voto per corrispondenza", ha detto Dancila. La data delle elezioni presidenziali è stata fissata all'inizio di questo mese, dopo una discussione tra il presidente dell’Autorità elettorale permanente, Constantin-Florin Mituletu Buica, e la stessa premier romena. (Rob)