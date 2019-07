Milano: Bonisoli su Museo Resistenza, 400 mq mi sembrano pochi, disposti ad aumentare risorse

- Il ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, a margine della riapertura della chiesa ipogea di San Sepolcro nel capoluogo lombardo, è intervenuto in merito alle polemiche che riguardano il Museo della Resistenza a Milano: “Quattrocento metri quadri onestamente mi sembrano un po’ pochini", ha osservato Bonisoli. "Quindi - ha aggiunto - se il Comune volesse rivedere le sue decisioni e volesse fare qualcosa di diverso, probabilmente in un altro edificio, il Ministero è disposto ad aumentare la disposizione finanziaria”. “L’importante è che milano abbia finalmente un museo all’altezza della sua medaglia d’oro per la resistenza”, ha concluso il ministro.(Rem)