Repubblica Ceca: premier Babis nominerà due donne alla Commissione europea

- La Repubblica Ceca proporrà due donne per occupare gli incarichi previsti nella composizione della prossima Commissione europea. Lo ha comunicato sul suo profilo Facebook il primo ministro Andrej Babis. La decisione è stata presa dopo una telefonata con la nuova presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha affermato di voler avere tra i rappresentanti un numero eguale di donne e uomini. Il ministro dell'Ambiente, Richard Brabec (Ano), ha presentato oggi prima della riunione del governo le eurodeputate Vera Jourova e Dita Charanzova come possibili candidati. Secondo Brabec, entrambe le donne hanno abbastanza esperienza per occupare gli incarichi della Commissione europea. Le candidature ufficiali verranno rese note entro il 26 agosto. (Vap)