Milano: Sala, oggi in Giunta delibera su Daspo urbano, poi la porteremo in Consiglio comunale

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della riapertura della chiesa ipogea di San Sepolcro, ha risposto a chi gli ha chiesto della delibera sull’ampliamento delle aree soggette a Daspo urbano: “In realtà la discutiamo nella giunta che facciamo oggi pomeriggio e il nostro obiettivo è di focalizzarla su specifiche aree su cui riteniamo che ci sia bisogno. In continuità con le cose che stiamo dicendo, oggi la approveremo in giunta e poi la porteremo in Consiglio comunale in questi giorni”.(Rem)