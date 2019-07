Congo-Kinshasa: emergenza ebola, commissario Ue Stylianides in contatto con Oms

- Il commissario europeo per la Gestione degli aiuti umanitari e delle crisi, Christos Stylianides, è in stretto contatto con il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, per discutere gli ultimi sviluppi dell'epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo ha reso noto la Commissione europea. In seguito alla dichiarazione dell'Oms la scorsa settimana, secondo cui l'epidemia di ebola nella Repubblica costituisce un'emergenza sanitaria di portata internazionale, Stylianides - che è anche il coordinatore dell'Ue per la lotta contro l'ebola - ha riaffermato l'impegno dell'Ue a continuare a sostenere la lotta contro il virus e ad intensificare la sua assistenza. "In questa congiuntura critica, la comunità internazionale deve raddoppiare gli sforzi per combattere l'ebola. Dobbiamo imparare dalla situazione in Africa occidentale per evitare un'ulteriore diffusione. Il tempo sta scadendo. L'Unione europea è in prima linea nella risposta internazionale a sostegno delle autorità congolesi e dell'Oms. Siamo pronti a fornire ulteriore sostegno, sia attraverso lo spiegamento del Corpo medico europeo, sia con un sostegno finanziario aggiuntivo", ha dichiarato il commissario Stylianides. L'Ue è stata uno dei principali donatori dallo scoppio dell'epidemia lo scorso anno, fornendo aiuti umanitari per 17 milioni di euro ed esperti, mobilitando i servizi aerei umanitari Echo per dare forniture, investire nella ricerca e nello sviluppo di vaccini e nel sostenere il settore sanitario nella Repubblica. Inoltre, l'Ue fornisce assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Ue, prestando assistenza ai paesi vicini, come Uganda, Sud Sudan, Ruanda e Burundi, per la prevenzione e la preparazione. (Beb)