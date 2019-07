Speciale difesa: Iran, Teheran annuncia smantellamento rete spionaggio legata alla Cia

- L’Iran ha annunciato di aver smantellato una rete di spionaggio legata alla Central intelligence agency (Cia) degli Stati Uniti. Lo ha riferito in una nota il ministero dell’Intelligence iraniana. Secondo il comunicato diffuso dall’emittente “Press Tv”, le autorità iraniane hanno annunciato “la cattura di 17 spie che lavoravano per conto della Cia” in una serie di operazioni condotte durante lo scorso anno iraniano (21 marzo 2018 – 20 marzo 2019). (Res)