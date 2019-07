Speciale difesa: Usa, dipartimento di Stato, preoccupazione per interferenze della Cina nel Mar Cinese Meridionale

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha detto nel corso del fine settimana di essere preoccupato per le notizie sull'interferenza della Cina con le attività petrolifere e del gas nel Mar Cinese Meridionale, comprese le attività di esplorazione e produzione di lunga data in Vietnam. Lo riferisce una nota del Dipartimento di Stato. Le ripetute azioni provocatorie della Cina mirate allo sviluppo offshore di petrolio e gas di altri Stati richiedenti minacciano la sicurezza energetica regionale e mina il mercato libero e aperto dell'Indo-Pacifico, si legge nella nota. Il Vietnam, nella giornata di venerdì, ha accusato una nave di indagine petrolifera cinese e le sue accompagnatrici di violare la sua sovranità e ha chiesto alla Cina di rimuovere le navi dalle acque vietnamite. (Was)