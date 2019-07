Speciale difesa: Ucraina, segretario Nsdc Danyliuk lavora su nuova strategia sicurezza nazionale

- Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina (Nsdc), Oleksandr Danyliuk, sta lavorando allo sviluppo di una nuova strategia di sicurezza per il paese. Lo ha reso noto lo stesso Danyliuk, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Si tratta di un lavoro molto importante e complesso, il cui scopo è identificare i rischi che attualmente l’Ucraina deve fronteggiare, quelli che dovrà affrontare in futuro, magari nei prossimi cinque anni, e preparare delle risposte in merito”, ha spiegato Danyliuk. La sicurezza dell’Ucraina, ha aggiunto il segretario dell’Nsdc, “richiede la massima attenzione”. (Res)