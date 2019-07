Speciale difesa: Egitto, premier Madbouli impone coprifuoco in diverse zone del Sinai

- Il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouli, ha imposto il coprifuoco in diversi quartieri del Sinai settentrionale. Lo riferiscono i media locali. Dalle 19 alle 6 (ora locale) sarà in vigore il coprifuoco nella parte orientale di Rafah, l’area montuosa di Halal e la parte occidentale della città di Arish. Nella parte restante della città di Arish il coprifuoco avrà inizio all’una di notte. Il coprifuoco è in vigore nel Nord Sinai da più di tre anni, nel quadro dello stato di emergenza dichiarato a seguito di un sanguinoso attacco contro un posto di blocco di Karm el Qwadis nell'ottobre 2014. (Cae)