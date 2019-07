Speciale difesa: Romania, al via a Costanza esercitazione Eurasian Partnership Mcm Dive

- La decima edizione dell'esercitazione multinazionale "Eurasian Partnership Mcm Dive" si svolge dal 22-26 luglio a Costanza (porto romeno sul Mar Nero) e in altre zone marittime nei pressi del litorale romeno del Mar Nero. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. Decine di sommozzatori delle Marine militari di Romania, Azerbaigian, Bulgaria, Georgia e Stati Uniti metteranno in applicazione procedure operative di ricerca e individuazione dei dispositivi esplosivi marini ed eseguiranno attività di immersione e ricerca obiettivi con droni subacquei. Questa è l'unica esercitazione multinazionale annuale organizzata nel bacino occidentale del Mar Nero, destinato al consolidamento dell'addestramento dei sommozzatori militari da paesi Nato e firmatari del Partnership for peace (PfP). (Rob)