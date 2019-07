Speciale difesa: ministro armeno, situazione al confine è sotto controllo

- Il ministro della Difesa armeno, Davit Tonoyan, ha dichiarato che non vi è nulla di cui preoccuparsi nel quadro della situazione attuale al confine. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”. “Ci sono effettivamente alcune tensioni in punti specifici, ma la situazione è sotto controllo”, ha detto il ministro ai giornalisti. Stando alle informazioni diffuse, Tonoyan ha aggiunto che i singoli episodi di tensione sono collegati ai lavori che Armenia e Azerbaigian stanno portando avanti in alcune zone di confine. (Res)