Corte conti: domani udienza di giudizio di parificazione rendiconto 2018 Regione Lazio

- Alle 10:30 di domani, nell’aula delle Sezioni riunite della sede centrale della Corte dei conti in viale Mazzini 105, a Roma, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, avrà luogo l'udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2018. L'udienza sarà presieduta dal presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio Roberto Benedetti. Svolgerà la requisitoria orale il procuratore regionale Andrea Lupi. Al termine della cerimonia è programmato un incontro con la stampa nel quale è prevista la presenza del Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Ren)