Trasporti: Fs, rimborso integrale per chi rinuncia a viaggio su linee interessate da ritardi a causa di incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’incendio doloso a Firenze Rovezzano è previsto un rimborso integrale del biglietto per chi rinuncia al viaggio. Lo rende noto sui social network, e sul proprio sito, Ferrovie dello Stato. Il traffico ferroviario, che sta lentamente riprendendo, ha registrato sull’asse Nord-Sud ritardi medi di 180 minuti con punte massime fino a 240 minuti. Il rimborso integrale è offerto ai passeggeri dei treni alta velocità e media-lunga percorrenza che rinunciano a viaggiare sulle tratte interessate dal blocco del traffico ferroviario, con ritardi e cancellazioni, sulla linea Roma - Firenze. Ferrovie comunica che il rimborso integrale del biglietto può essere chiesto sia alle biglietterie Trenitalia sia online sul sito trenitalia.com. I passeggeri che decidono di cambiare la data del viaggio possono farlo in biglietteria o ai desk di assistenza clienti in stazione, a prescindere dalla tariffa pagata. I ritardi medi registrati finora nei collegamenti Nord-Sud sono di 180 minuti, con punte massime fino a 240 minuti e sono 30 i treni alta velocità di Trenitalia cancellati. Anche il traffico regionale, in particolare in Toscana e nei principali nodi metropolitani, registra ritardi e cancellazioni. In caso di rinuncia al viaggio anche sui treni regionali, è assicurato il rimborso integrale, così come prevede il Regolamento europeo. Potenziato da Trenitalia con 250 addetti il servizio di assistenza alle persone sia a bordo treno sia nelle stazioni, in particolare Napoli Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Brescia e Venezia Santa Lucia. (Rer)