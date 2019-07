Speciale energia: Cina-Giappone, Byd e Toyota firmano accordo per sviluppo veicoli elettrici a batteria

- Due leader mondiali nello sviluppo del trasporto stradale elettrico, la cinese Byd Co. e la giapponese Toyota Motor Corporation, hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto di veicoli elettrici a batteria (Bev). Lo riferisce la stampa cinese che spiega che le due parti hanno concordato di sviluppare insieme berline e Suv a pianale ribassato nonché le batterie di bordo per alimentarle, insieme ad altri veicoli, con l'obiettivo di lanciarle sul mercato cinese con il marchio Toyota nella prima metà del prossimo decennio. Byd è stata fondata nel 1995 come azienda di produzione di batterie ed è cresciuta fino a diventare un'azienda di soluzioni energetiche totali, producendo non solo veicoli elettrificati ma altri prodotti come celle di accumulo di energia di grandi dimensioni. Nel 2008, Byd è diventata la prima azienda al mondo a vendere la produzione di massa di veicoli elettrificati ibridi plug-in (Phev). Dal 2015, le sue vendite di Bev e Phev sono sempre state al primo posto nel mondo. Nel 1997, Toyota è diventata la prima azienda al mondo a lanciare la produzione di massa di veicoli ibridi elettrificati (Hev). Da allora, è diventato un pioniere dello sviluppo di veicoli elettrificati e ha accumulato una vasta gamma di tecnologie ed esperienza nello sviluppo, produzione e vendita di veicoli elettrificati. Per ridurre l'impatto ambientale, le due società hanno dichiarato di essere impegnate a ridurre le emissioni di anidride carbonica promuovendo l'uso diffuso di Bev. Per raggiungere questi obiettivi, entrambe le società credono che "è necessario mettere da parte la rivalità e collaborare strettamente". (Cip)